Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Ruby в Копенгагене

Ruby

О месте

Легендарный бар в историческом здании у канала. Сочетает классическую элегантность и скандинавский минимализм. Входит в мировые рейтинги лучших баров.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Nybrogade 10, 1203 København
+4533931203

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM