Ruby в Копенгагене
О месте
Легендарный бар в историческом здании у канала. Сочетает классическую элегантность и скандинавский минимализм. Входит в мировые рейтинги лучших баров.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Nybrogade 10, 1203 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00