Curfew в Копенгагене
О месте
Секретный бар в стиле «спикизи» в районе Вестербро, вход в который замаскирован под библиотеку. Интерьер в духе эпохи сухого закона, живой джаз и винтажные аксессуары.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Vesterbrogade 20, 1620 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 01:00
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:30
Суббота19:00 - 02:30
Воскресенье19:00 - 01:00