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Curfew в Копенгагене

Curfew

О месте

Секретный бар в стиле «спикизи» в районе Вестербро, вход в который замаскирован под библиотеку. Интерьер в духе эпохи сухого закона, живой джаз и винтажные аксессуары.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Vesterbrogade 20, 1620 København
+4529299276

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 01:00
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:30
Суббота19:00 - 02:30
Воскресенье19:00 - 01:00
Контакты
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