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Brønnum в Копенгагене

Brønnum

О месте

Знаменитый исторический коктейль-бар. Занимает старинное здание с более чем 125-летней историей и известно своей элегантной, но непринужденной атмосферой «старой школы».

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København
+4588440404

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
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