Brønnum в Копенгагене
О месте
Знаменитый исторический коктейль-бар. Занимает старинное здание с более чем 125-летней историей и известно своей элегантной, но непринужденной атмосферой «старой школы».
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
August Bournonvilles Passage 1, 1055 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00