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1656 Cocktail Bar в Копенгагене

1656 Cocktail Bar

О месте

«Секретный» бар в копенгагенском районе Вестербро, известный своей интимной атмосферой в стиле спикизи и инновационными сезонными напитками. У заведения нет ярких вывесок, а вход часто украшен граффити, что делает его настоящей находкой для тех, кто ищет уединения.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Gasværksvej 33, 1656 København

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 00:00
Контакты
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