1656 Cocktail Bar в Копенгагене
О месте
«Секретный» бар в копенгагенском районе Вестербро, известный своей интимной атмосферой в стиле спикизи и инновационными сезонными напитками. У заведения нет ярких вывесок, а вход часто украшен граффити, что делает его настоящей находкой для тех, кто ищет уединения.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Gasværksvej 33, 1656 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 00:00