1656 Cocktail Bar в Копенгагене

О месте

«Секретный» бар в копенгагенском районе Вестербро, известный своей интимной атмосферой в стиле спикизи и инновационными сезонными напитками. У заведения нет ярких вывесок, а вход часто украшен граффити, что делает его настоящей находкой для тех, кто ищет уединения.