Werkstatt в Копенгагене

О месте

В течение дня можно насладиться холодными напитками и различными мероприятиями, такими как художественные выставки, беседы и музыка. Вечером и ночью Werkstatt превращается в ночной клуб и бар, приглашая вас на вечеринку с разнообразным составом диджеев и музыкантов.