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Werkstatt в Копенгагене

Werkstatt

О месте

В течение дня можно насладиться холодными напитками и различными мероприятиями, такими как художественные выставки, беседы и музыка. Вечером и ночью Werkstatt превращается в ночной клуб и бар, приглашая вас на вечеринку с разнообразным составом диджеев и музыкантов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Refshalevej 167A, 1432 København
+4533930760

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница11:00 - 01:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 22:30
Контакты
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