Københavns Museum в Копенгагене
О месте
Музей, посвященный истории самого города. Особенно интересен после недавней реконструкции. Здесь можно проследить путь Копенгагена от небольшой рыбацкой деревни до современной столицы, а также увидеть археологические находки, сделанные прямо на городских стройках.
Контакты
Stormgade 18, 1555 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота11:00 - 17:00
Воскресенье11:00 - 17:00