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Københavns Museum в Копенгагене

Københavns Museum

О месте

Музей, посвященный истории самого города. Особенно интересен после недавней реконструкции. Здесь можно проследить путь Копенгагена от небольшой рыбацкой деревни до современной столицы, а также увидеть археологические находки, сделанные прямо на городских стройках.

Контакты

Stormgade 18, 1555 København
+4521764366

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота11:00 - 17:00
Воскресенье11:00 - 17:00
Контакты
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