Davids Samling в Копенгагене
О месте
Помимо знаменитого исламского искусства, на верхних этажах находится одна из лучших коллекций датской живописи и прикладного искусства 18-19 веков. Те же Хаммерсхёй, Кёбке и мастера датского модерна представлены в идеально отреставрированных интерьерах. Вход бесплатный.
Контакты
Kronprinsessegade 30, 1306 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00