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Davids Samling в Копенгагене

Davids Samling

О месте

Помимо знаменитого исламского искусства, на верхних этажах находится одна из лучших коллекций датской живописи и прикладного искусства 18-19 веков. Те же Хаммерсхёй, Кёбке и мастера датского модерна представлены в идеально отреставрированных интерьерах. Вход бесплатный.

Контакты

Kronprinsessegade 30, 1306 København
+4533734949

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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