Davids Samling в Копенгагене

О месте

Помимо знаменитого исламского искусства, на верхних этажах находится одна из лучших коллекций датской живописи и прикладного искусства 18-19 веков. Те же Хаммерсхёй, Кёбке и мастера датского модерна представлены в идеально отреставрированных интерьерах. Вход бесплатный.