Ny Carlsberg Glyptotek в Копенгагене
О месте
Утопающий в зелени музей под стеклянным куполом, основанный пивоваром Карлом Якобсеном. Главные жемчужины: потрясающая коллекция французских импрессионистов (Ренуар, Моне, Дега) и огромное собрание античных древностей-от Древнего Египта с мумиями до Рима и Греции.
Контакты
Dantes Plads 7, 1556 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00