Christiansborg в Копенгагене

О месте

Дворец, где заседает парламент. Помимо роскошных королевских залов (которые до сих пор используются для приемов), под зданием скрываются руины замков епископа Абсалона, основавших город. Не забудьте подняться на башню - с нее открывается лучший бесплатный вид на город.