Christiansborg в Копенгагене
О месте
Дворец, где заседает парламент. Помимо роскошных королевских залов (которые до сих пор используются для приемов), под зданием скрываются руины замков епископа Абсалона, основавших город. Не забудьте подняться на башню - с нее открывается лучший бесплатный вид на город.
Контакты
Prins Jørgens Gård 5, 1218 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 00:00
Вторник00:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00