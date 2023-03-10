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Аренда яхты в Копенгаген

Прохладный морской воздух, чистые линии горизонта и спокойный ритм воды создают особое ощущение свободы. Яхта становится естественным выбором для камерного ужина, прогулки по гавани или встречи в непринуждённой атмосфере.

Что мы предлагаем

Скандинавское побережье особенно хорошо раскрывается в формате неспешного дня на воде, где маршрут, кухня и темп прогулки остаются в руках гостей.

  • Комфортабельные яхты для прогулок по гавани, вдоль побережья и между островами.
  • Варианты для дневного отдыха с обедом, напитками и остановками у воды.
  • Вечерние маршруты с ужином, музыкой и мягким освещением на борту.
  • Подбор судов для семейных поездок, небольших торжеств и корпоративных встреч.

Программа подбирается по времени года, числу гостей и желаемой атмосфере.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Скандинавская сдержанность особенно красиво ощущается в яхтенном формате, где внимание проявляется через спокойствие и точность деталей. Ничего лишнего, только комфорт, хорошая кухня и ощущение, что день полностью принадлежит вам.

  • Утренний кофе, лёгкий обед или вечернее меню подаются в соответствии с вашим распорядком.
  • На борту можно сохранить особую камерность даже во время небольшой встречи или семейного дня.
  • Всё необходимое для отдыха на воде готовится заранее, чтобы не отвлекать вас от прогулки и окружающих пейзажей.

Дополнительные услуги

Скандинавская эстетика хорошо работает с лаконичными, но тщательно продуманными дополнениями. Никакой перегруженности — только те элементы, которые делают день удобнее и приятнее.

  • Подбор локальных гастрономических продуктов для приватной дегустации на борту.
  • Велосипеды или другое оборудование для прогулки после высадки.
  • Организация сауны или wellness-программы в рамках продолжения дня на берегу.
  • Индивидуальная подготовка пространства для свидания, небольшого семейного события или ужина.

Маршруты и направления

Копенгагенская гавань естественно подходит для коротких городских выходов, тогда как воды Эресунна открывают более протяжённые маршруты вдоль побережья. Направление можно менять от исторического центра до северных прибрежных районов.

  • Внутренняя гавань и Нюхавн — маршрут через историческое сердце города с видами на набережные и старую застройку.
  • Амагер и южное побережье — более открытый выход вдоль городской береговой линии.
  • Хеллеруп — Клампенборг — северный маршрут мимо зелёных зон и элегантных прибрежных районов.
  • Эресунн — Хельсингёр — продолжительная прогулка вдоль побережья Зеландии в сторону исторического города на севере.

Яхты для особых случаев

Для небольших мероприятий важна не пышность, а точное ощущение места. Водное пространство позволяет провести несколько часов в эстетичной и непринуждённой обстановке, не перегружая событие декорациями.

  • Ужин для небольшого круга гостей — авторское меню и винное сопровождение в атмосфере закрытого гастрономического клуба.
  • Предсвадебные и семейные встречи — спокойный аперитив на воде, камерный ужин или празднование личной даты в кругу самых близких.
  • Летние мероприятия в сфере дизайна и стиля — презентация коллекции, закрытая съёмка или небольшое мероприятие для приглашённой аудитории.

Сдержанная северная эстетика, вода и мягкий дневной свет создают редкое сочетание простоты и выразительности.

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