Аренда яхты в Копенгаген

Что мы предлагаем

Скандинавское побережье особенно хорошо раскрывается в формате неспешного дня на воде, где маршрут, кухня и темп прогулки остаются в руках гостей.

Комфортабельные яхты для прогулок по гавани, вдоль побережья и между островами.

Варианты для дневного отдыха с обедом, напитками и остановками у воды.

Вечерние маршруты с ужином, музыкой и мягким освещением на борту.

Подбор судов для семейных поездок, небольших торжеств и корпоративных встреч.

Программа подбирается по времени года, числу гостей и желаемой атмосфере.