Number One в Эдинбурге
О месте
Ресторан в самом сердце города с безупречной репутацией. Специализируется на современной шотландской кухне с использованием ингредиентов высшего качества, таких как лобстеры и гребешки.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Контакты
1 Princes St., Edinburgh EH2 2EQ
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 21:30
Четверг18:00 - 21:30
Пятница18:00 - 21:30
Суббота18:00 - 21:30
Воскресенье18:00 - 21:30