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Number One в Эдинбурге

Number One

О месте

Ресторан в самом сердце города с безупречной репутацией. Специализируется на современной шотландской кухне с использованием ингредиентов высшего качества, таких как лобстеры и гребешки.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов

Контакты

1 Princes St., Edinburgh EH2 2EQ
+441315576727

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 21:30
Четверг18:00 - 21:30
Пятница18:00 - 21:30
Суббота18:00 - 21:30
Воскресенье18:00 - 21:30
Контакты
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