1925 at the Pompadour в Эдинбурге
О месте
Расположен в отеле Waldorf Astoria. Это одно из самых роскошных помещений в городе с видом на замок. Шеф-повар Дин Бэнкс предлагает дегустационные меню, ориентированные на морепродукты и дичь.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Princes Street The, Princes St., Edinburgh EH1 2AB
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 23:30
Четверг17:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30