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1925 at the Pompadour в Эдинбурге

1925 at the Pompadour

О месте

Расположен в отеле Waldorf Astoria. Это одно из самых роскошных помещений в городе с видом на замок. Шеф-повар Дин Бэнкс предлагает дегустационные меню, ориентированные на морепродукты и дичь.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Princes Street The, Princes St., Edinburgh EH1 2AB
+447401760638

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 23:30
Четверг17:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30
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