The Kitchin в Эдинбурге
О месте
Шеф-повар Том Китчин объединяет французские техники с лучшими шотландскими продуктами в здании бывшего винного склада. Предлагает дегустационные меню и a la carte.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Отдельные залы
Бронирование столов
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Парковка
Контакты
78, Leith, Edinburgh EH6 6LX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00