Heron в Эдинбурге
О месте
Ресторан с расслабленной атмосферой высокой кухни и видом на реку. Известен креативным дегустационным меню.
Особенности
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
87, 91A Henderson St, Leith, Edinburgh EH6 6ED
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:30 - 21:00
Четверг17:30 - 21:00
Пятница17:30 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 21:00