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Heron в Эдинбурге

Heron

О месте

Ресторан с расслабленной атмосферой высокой кухни и видом на реку. Известен креативным дегустационным меню.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

87, 91A Henderson St, Leith, Edinburgh EH6 6ED
+441315541242

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:30 - 21:00
Четверг17:30 - 21:00
Пятница17:30 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 21:00
Контакты
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