The Spence в Эдинбурге
О месте
Находится в роскошном здании бывшего банка XIX века. Место сочетает викторианское великолепие с классической техникой приготовления блюд.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Контакты
39 St Andrew Sq, Edinburgh EH2 2AD
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 21:30
Вторник07:00 - 21:30
Среда07:00 - 21:30
Четверг07:00 - 21:30
Пятница07:00 - 22:00
Суббота08:00 - 22:00
Воскресенье08:00 - 21:30