Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Spence в Эдинбурге

The Spence

О месте

Находится в роскошном здании бывшего банка XIX века. Место сочетает викторианское великолепие с классической техникой приготовления блюд.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Живая музыка
Вегетарианские блюда

Контакты

39 St Andrew Sq, Edinburgh EH2 2AD
+441313223780

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 21:30
Вторник07:00 - 21:30
Среда07:00 - 21:30
Четверг07:00 - 21:30
Пятница07:00 - 22:00
Суббота08:00 - 22:00
Воскресенье08:00 - 21:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM