Avery в Эдинбурге
О месте
ресторан удостоенный звезды Мишлен. Он расположен в районе Стокбридж , который граничит с Новым городом.Уютная атмосфера в георгианском таунхаусе, акцент на морепродукты и уникальную карту напитков (вино, саке, херес).
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
54 St Stephen St, Edinburgh EH3 5AL
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 20:30
Среда17:00 - 20:30
Четверг17:00 - 20:30
Пятница17:00 - 20:30
Суббота12:00 - 20:30
Воскресенье12:00 - 20:30