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Avery в Эдинбурге

Avery

О месте

ресторан удостоенный звезды Мишлен. Он расположен в районе Стокбридж , который граничит с Новым городом.Уютная атмосфера в георгианском таунхаусе, акцент на морепродукты и уникальную карту напитков (вино, саке, херес).

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

54 St Stephen St, Edinburgh EH3 5AL
+441315634470

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 20:30
Среда17:00 - 20:30
Четверг17:00 - 20:30
Пятница17:00 - 20:30
Суббота12:00 - 20:30
Воскресенье12:00 - 20:30
Контакты
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