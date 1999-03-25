Представьте: не формальная экскурсия с историческими справками, а лёгкий сценарий, собранный вокруг города. Это может быть прогулка по музею с акцентом на актуальные выставки или ужин в ресторане с правильно подобранной атмосферой и вкусом.

Versently создаёт такие маршруты: это не замена другим форматам, а свой путь — личный опыт, где город раскрывается через эстетику, детали и настроение.