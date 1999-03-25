Профиль
Versently — международное lifestyle-приложение для стильных маршрутов: рестораны, галереи, музеи и прогулки. Пользователь создаёт сценарий, а lifestyle-гид помогает прожить его с акцентом на атмосферу и эстетику.

Опция «Показывать меня онлайн»

В настройках профиля есть переключатель SHOW ONLINE.

• Если он включён (ON) — ваш профиль виден в общей ленте гидов. Клиенты могут найти вас напрямую, посмотреть профиль и выбрать для тура.

• Если он выключен (OFF) — ваш профиль не отображается в общей ленте. Однако вы всё равно можете откликаться на запросы в разделе Orders → Incoming. То есть вас могут выбрать только через ваши отклики, не напрямую.

Таким образом, эта опция позволяет вам регулировать видимость: хотите ли вы активно принимать новые запросы или оставаться «за кадром», откликаясь только тогда, когда сами посчитаете нужным.

Настройки профиля — переключатель Show Online

Как подтвердить тур в приложении?

  1. 1.Получение запроса

    Когда пользователь создаёт тур в вашем городе, приходит уведомление. Запрос появляется во вкладках Orders → Incoming.

    В карточке тура вы увидите: город, дату и время, имя клиента, выбранное место и фото клиента/локации.

    Получение запроса — скриншот 1

  2. 2.Принятие тура

    Чтобы откликнуться:

    • Нажмите «Accept» в карточке тура.

    • Ознакомьтесь с условиями выплат при отмене.

    • Нажмите «Confirm».

    После этого статус тура изменится на «Pending», а клиент получит ваш отклик.

    Принятие тура — скриншот 1
    Принятие тура — скриншот 2

  3. 3.Подтверждение клиентом

    Клиент может сначала написать вам в чат и уточнить детали — либо сразу выбрать вас для тура.

    После подтверждения вы получите уведомление, и чат с клиентом откроется.

    Подтверждение клиентом — скриншот 1
    Подтверждение клиентом — скриншот 2

  4. 4.Обсуждение деталей

    Когда чат станет доступен, начните лёгкий диалог:

    • Представьтесь, поддержите общение.

    • Уточните, какие места и формат маршрута интересны клиенту.

    • Обсудите бюджет lifestyle-тура и согласуйте сумму до выставления счёта.

    Все изменения (дата, время, место, сумма) фиксируются через плашку в верхней части чата.

    Обсуждение деталей — скриншот 1
    Обсуждение деталей — скриншот 2
    Обсуждение деталей — скриншот 3

  5. 5.Указание стоимости

    В блоке «Specify the cost»:

    • Впишите стоимость тура (например, 500 EUR).

    • Ниже автоматически посчитается сумма с учётом комиссии (вы получаете 70%).

    • Нажмите Save — чек на оплату уйдёт клиенту в чат.

    Указание стоимости — скриншот 1
    Указание стоимости — скриншот 2

  6. 6.Оплата и встреча

    Клиент оплачивает тур через приложение. После оплаты:

    • Тур закрепляется в вашем профиле.

    • В назначенное время вы встречаетесь и проводите маршрут.

  7. 7.Завершение тура

    После окончания встречи деньги замораживаются в приложении.

    Для вывода средств отправьте запрос в поддержку — команда проверит тур и перечислит оплату на ваш счёт.

