Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Saporium Firenze в Флоренции

Saporium Firenze

О месте

Ресторан во Флоренции, часть группы Borgo Santo Pietro, с философией "от фермы к столу" и акцентом на современную тосканскую кухню.

Особенности

Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Lungarno Benvenuto Cellini, 63/R, 50125 Firenze FI
+39055212933

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:30 - 22:00
Среда12:30 - 22:00
Четверг12:30 - 22:00
Пятница12:30 - 22:00
Суббота12:30 - 22:00
Воскресенье12:30 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM