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Il Palagio в Флоренции

Il Palagio

О месте

Ресторан с одной звездой Мишлен в отеле Four Seasons Firenze. Шеф Паоло Лавецци сочетает тосканские традиции с современными техниками, используя сезонные продукты и морепродукты.

Особенности

Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Терраса
Посадочные места
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI
+390552626450

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:00
Вторник19:00 - 22:00
Среда19:00 - 22:00
Четверг19:00 - 22:00
Пятница19:00 - 22:00
Суббота19:00 - 22:00
Воскресенье19:00 - 22:00
Контакты
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