Il Palagio в Флоренции
О месте
Ресторан с одной звездой Мишлен в отеле Four Seasons Firenze. Шеф Паоло Лавецци сочетает тосканские традиции с современными техниками, используя сезонные продукты и морепродукты.
Особенности
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Терраса
Посадочные места
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:00
Вторник19:00 - 22:00
Среда19:00 - 22:00
Четверг19:00 - 22:00
Пятница19:00 - 22:00
Суббота19:00 - 22:00
Воскресенье19:00 - 22:00