La Leggenda dei Frati в Флоренции
О месте
Креативный ресторан с высокой кухней во Флоренции, расположенный в комплексе Villa Bardini. Элегантный зал в исторической вилле с произведениями искусства, романтическая терраса.
Особенности
Винная карта
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
Costa S. Giorgio, 6/a, 50125 Firenze FI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 22:00
Среда19:30 - 22:00
Четверг19:30 - 22:00
Пятница19:30 - 22:00
Суббота19:30 - 22:00
Воскресенье19:30 - 22:00