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La Leggenda dei Frati в Флоренции

La Leggenda dei Frati

О месте

Креативный ресторан с высокой кухней во Флоренции, расположенный в комплексе Villa Bardini. Элегантный зал в исторической вилле с произведениями искусства, романтическая терраса.

Особенности

Винная карта
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Costa S. Giorgio, 6/a, 50125 Firenze FI
+390550680545

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 22:00
Среда19:30 - 22:00
Четверг19:30 - 22:00
Пятница19:30 - 22:00
Суббота19:30 - 22:00
Воскресенье19:30 - 22:00
Контакты
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