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Atto di Vito Mollica в Флоренции

Atto di Vito Mollica

О месте

Мишленовский ресторан современной итальянской кухни, где шеф Vito Mollica переосмысляет традиционные тосканские вкусы через современные техники, сезонные продукты и элегантный авторский подход.

Особенности

Тихая обстановка
Бронирование столов
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Salotto Portinari Bistrot di Vito Mollica, Via del Corso, 6, 50122 Firenze FI
+390555353555

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 22:30
Четверг19:00 - 22:30
Пятница19:00 - 22:30
Суббота19:00 - 22:30
Воскресенье19:00 - 22:30
Контакты
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