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Enoteca Pinchiorri в Флоренции

Enoteca Pinchiorri

О месте

Главный гастрономический ресторан Флоренции с 3 звёздами Michelin. Кухня современная итальянская с творческим подходом, сочетает классические вкусы и современные техники.

Особенности

Живая музыка
Вегетарианские блюда
Полный бар
Посадочные места
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Via Ghibellina, 87, 50122 Firenze FI
+39055242777

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:30 - 22:00
Вторник19:30 - 22:00
Среда19:30 - 22:00
Четверг19:30 - 22:00
Пятница19:30 - 22:00
Суббота19:30 - 22:00
Воскресенье19:30 - 22:00
Контакты
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