Enoteca Pinchiorri в Флоренции
О месте
Главный гастрономический ресторан Флоренции с 3 звёздами Michelin. Кухня современная итальянская с творческим подходом, сочетает классические вкусы и современные техники.
Особенности
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Полный бар
Посадочные места
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Via Ghibellina, 87, 50122 Firenze FI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:30 - 22:00
Вторник19:30 - 22:00
Среда19:30 - 22:00
Четверг19:30 - 22:00
Пятница19:30 - 22:00
Суббота19:30 - 22:00
Воскресенье19:30 - 22:00