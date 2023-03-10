Аренда элитных авто в Флоренции
Автомобиль премиум-класса открывает более комфортный способ исследовать Флоренцию и живописные маршруты Тосканы. Он подойдет для деловой поездки, частной экскурсии, винного путешествия или нескольких дней отдыха за пределами города.
Что мы предлагаем
Для поездок по Флоренции и Тоскане подходят разные форматы автомобиля. В центре важны удобство и элегантность, тогда как загородный маршрут требует большей свободы и пространства.
- Элегантные седаны и купе подходят для перемещений между отелями, деловыми встречами и вечерними мероприятиями.
- Для маршрутов через винодельческие районы Тосканы можно выбрать Porsche Cayenne, Range Rover или другой премиальный SUV.
- Поездки во Фьезоле, Сиену, Сан-Джиминьяно и другие направления можно организовать с водителем, оставив за собой возможность менять продолжительность остановок.
- Для особых случаев доступны автомобили, которые дополняют атмосферу свадьбы, частного ужина или другого мероприятия.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Комфортный водительский сервис особенно полезен для поездок, где несколько часов дороги становятся частью самого путешествия. Маршрут можно выстроить вокруг личных интересов, не привязываясь к групповым экскурсиям или фиксированному расписанию.
- Поездки по винодельческим районам Тосканы с остановками в выбранных местах.
- Трансферы к загородным отелям, частным виллам и ресторанам, расположенным за пределами центра.
- Возможность заказать автомобиль с водителем на день для индивидуального маршрута по региону.
Дополнительные услуги
Премиальный автомобиль особенно ценен, когда поездка строится вокруг искусства, вина и частных мест, недоступных в рамках обычной экскурсионной программы. Дополнительные услуги помогают организовать подобный день без лишней логистики.
- Индивидуальные маршруты по Тоскане с посещением винодельческих хозяйств, исторических вилл и небольших городов.
- Автомобили для свадебных съёмок, fashion-проектов и частных мероприятий.
- Организация доступа к отдельным культурным и гастрономическим впечатлениям через локального консьержа.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Качество поездки начинается задолго до того, как клиент садится в автомобиль. Машины регулярно проходят техническое обслуживание, а перед подачей контролируются их состояние и готовность к аренде. Для услуг с водителем доступны профессиональные специалисты.
Аренда для особых случаев
В городе искусства и высокой культуры автомобиль может стать частью особенно красивого сценария дня.
- Частные вечера, связанные с искусством и модой.
- Торжественные ужины в исторических резиденциях.
- Представительские поездки во время культурных мероприятий.
- Особые маршруты за пределы Флоренции по случаю частного события.
Продуманный выбор автомобиля помогает сохранить элегантность момента от первого выхода до завершения вечера.