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Аренда элитных авто в Флоренции

Автомобиль премиум-класса открывает более комфортный способ исследовать Флоренцию и живописные маршруты Тосканы. Он подойдет для деловой поездки, частной экскурсии, винного путешествия или нескольких дней отдыха за пределами города.

Что мы предлагаем

Для поездок по Флоренции и Тоскане подходят разные форматы автомобиля. В центре важны удобство и элегантность, тогда как загородный маршрут требует большей свободы и пространства.

  • Элегантные седаны и купе подходят для перемещений между отелями, деловыми встречами и вечерними мероприятиями.
  • Для маршрутов через винодельческие районы Тосканы можно выбрать Porsche Cayenne, Range Rover или другой премиальный SUV.
  • Поездки во Фьезоле, Сиену, Сан-Джиминьяно и другие направления можно организовать с водителем, оставив за собой возможность менять продолжительность остановок.
  • Для особых случаев доступны автомобили, которые дополняют атмосферу свадьбы, частного ужина или другого мероприятия.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Комфортный водительский сервис особенно полезен для поездок, где несколько часов дороги становятся частью самого путешествия. Маршрут можно выстроить вокруг личных интересов, не привязываясь к групповым экскурсиям или фиксированному расписанию.

  • Поездки по винодельческим районам Тосканы с остановками в выбранных местах.
  • Трансферы к загородным отелям, частным виллам и ресторанам, расположенным за пределами центра.
  • Возможность заказать автомобиль с водителем на день для индивидуального маршрута по региону.

Дополнительные услуги

Премиальный автомобиль особенно ценен, когда поездка строится вокруг искусства, вина и частных мест, недоступных в рамках обычной экскурсионной программы. Дополнительные услуги помогают организовать подобный день без лишней логистики.

  • Индивидуальные маршруты по Тоскане с посещением винодельческих хозяйств, исторических вилл и небольших городов.
  • Автомобили для свадебных съёмок, fashion-проектов и частных мероприятий.
  • Организация доступа к отдельным культурным и гастрономическим впечатлениям через локального консьержа.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Качество поездки начинается задолго до того, как клиент садится в автомобиль. Машины регулярно проходят техническое обслуживание, а перед подачей контролируются их состояние и готовность к аренде. Для услуг с водителем доступны профессиональные специалисты.

Аренда для особых случаев

В городе искусства и высокой культуры автомобиль может стать частью особенно красивого сценария дня.

  • Частные вечера, связанные с искусством и модой.
  • Торжественные ужины в исторических резиденциях.
  • Представительские поездки во время культурных мероприятий.
  • Особые маршруты за пределы Флоренции по случаю частного события.

Продуманный выбор автомобиля помогает сохранить элегантность момента от первого выхода до завершения вечера.

Контакты
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