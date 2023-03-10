Элитные виллы в Флоренции
Красивый дом здесь воспринимается почти как часть искусства. Благородные материалы, эстетика итальянских интерьеров и неспешный ритм жизни создают обстановку, которой хочется наслаждаться каждый день.
Что мы предлагаем
Жизнь во флорентийской вилле позволяет соединить размеренный итальянский быт с редким ощущением эстетической цельности. Особое внимание уделяем домам, где архитектура, сад и интерьер воспринимаются как единая композиция.
- Исторические виллы с классическими интерьерами, садами и характерными архитектурными деталями.
- Аренда для продолжительного отдыха, семейных поездок и особых событий.
- Подбор объектов для приобретения с учётом состояния недвижимости, личных предпочтений и перспектив владения.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Флорентийская вилла особенно хороша там, где архитектурное наследие, тосканский ландшафт и приватность становятся частью повседневной жизни.
- Settignano — холмы, старинные виллы, сады и виды на город.
- Poggio Imperiale — престижная южная часть Флоренции с историческими резиденциями и зелёными окрестностями.
- Bellosguardo — панорамные виды, оливковые рощи и атмосфера тосканской усадьбы.
- Fiesole — отдельные виллы среди холмов с великолепными видами на Флоренцию и окружающий ландшафт.
Дополнительные услуги
Флоренция особенно хороша для тех, кто хочет раскрыть итальянскую культуру через искусство, кухню, ремесла и винодельческие традиции.
- Частный гид по музеям, мастерским и историческим кварталам с индивидуальной программой.
- Организация поездок по винодельням Тосканы и частных дегустаций.
- Персональный шеф-повар для ужинов в вилле и небольших мероприятий.
- Аренда автомобилей с водителем для поездок по тосканским городкам и поместьям.
Почему выбирают нас
Во Флоренции особенно важны не количество предложений, а точность подбора и понимание того, какой ритм жизни нужен клиенту.
- Учитываем интерес к искусству, архитектуре, гастрономии и приватному отдыху при формировании рекомендаций.
- Берём на себя коммуникацию с владельцами и локальными партнёрами, сохраняя единый уровень взаимодействия.
- Помогаем организовать культурную программу, рестораны, поездки по Тоскане и частные мероприятия.
- Все ключевые условия проживания обсуждаются заранее, чтобы клиент принимал решение без неопределённости.
Услуги для владельцев вилл
Историческая вилла должна оставаться привлекательной для гостей, сохраняя при этом свою архитектурную ценность. Versently помогает собственнику одновременно работать с доходностью и качеством проживания.
- Продвижение среди клиентов, заинтересованных в приватном отдыхе в Тоскане.
- Организация ухода за домом, садом и дополнительной инфраструктурой.
- Просмотры и переговоры с потенциальными покупателями.
- Арендная стратегия с учётом сезона и особенностей объекта.
Гарантия безопасности сделки
Для вилл с исторической или архитектурной ценностью юридическая часть требует не меньшей аккуратности, чем сама организация покупки или аренды.
- Проверка документов, подтверждающих право распоряжаться объектом.
- Уточнение условий, касающихся сохранения имущества, его обслуживания и ответственности арендатора.
- Контроль последовательности оформления от согласования договора до завершения расчётов.