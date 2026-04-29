Musée d'histoire des sciences de la Ville de Genève в Geneva
Музей, основанный в 2000 году, расположен в бывшей обсерватории и посвящён развитию науки и технологий. Здесь представлены старинные научные инструменты и интерактивные инсталляции, охватывающие различные области науки, включая астрономию и биологию.
Rue de Lausanne 128, 1202 Genève
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00