The Bohemian в Гамбурге
О месте
Концептуальный, удостоенный наград коктейль-бар, расположенный в историческом районе Altstadt. Главная особенность заведения — концепция "The Art of Storytelling", где подача каждого авторского напитка превращается в интерактивный перформанс, сопровождаемый рассказом бармена об истории создания коктейля.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Deichstraße 36, 20459 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00