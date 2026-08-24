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The Bohemian в Гамбурге

The Bohemian

О месте

Концептуальный, удостоенный наград коктейль-бар, расположенный в историческом районе Altstadt. Главная особенность заведения — концепция "The Art of Storytelling", где подача каждого авторского напитка превращается в интерактивный перформанс, сопровождаемый рассказом бармена об истории создания коктейля.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Deichstraße 36, 20459 Hamburg
+494036098439
www.thebohemian.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
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