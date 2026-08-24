CIU' DIE BAR в Гамбурге

О месте

Стильный и премиальный коктейль-бар в самом центре Гамбурга, работающий с 1998 года. Заведение расположено на оживленной набережной Ballindamm и славится панорамным видом на озеро Альстер, роскошным интерьером и огромной коктейльной картой.