CIU' DIE BAR в Гамбурге
О месте
Стильный и премиальный коктейль-бар в самом центре Гамбурга, работающий с 1998 года. Заведение расположено на оживленной набережной Ballindamm и славится панорамным видом на озеро Альстер, роскошным интерьером и огромной коктейльной картой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Ballindamm 14-15, 20095 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 01:00
Вторник 17:00 - 01:00
Среда 17:00 - 01:00
Четверг 17:00 - 01:00
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 02:00