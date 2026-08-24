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CIU' DIE BAR в Гамбурге

CIU' DIE BAR

О месте

Стильный и премиальный коктейль-бар в самом центре Гамбурга, работающий с 1998 года. Заведение расположено на оживленной набережной Ballindamm и славится панорамным видом на озеро Альстер, роскошным интерьером и огромной коктейльной картой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Ballindamm 14-15, 20095 Hamburg
+494032526060
www.ciudiebar.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 01:00
Вторник 17:00 - 01:00
Среда 17:00 - 01:00
Четверг 17:00 - 01:00
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 02:00
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