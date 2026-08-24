Zur Scharfen Ecke в Гамбурге
О месте
Легендарная историческая гамбургская «Kneipe», расположенная в самом сердце района Санкт-Паули, всего в нескольких шагах от знаменитого полицейского участка Davidwache и скандально известной улицы Herbertstraße.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Davidstraße 1, 20359 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 03:00
Вторник15:00 - 03:00
Среда15:00 - 03:00
Четверг15:00 - 03:00
Пятница13:00 - 03:00
Суббота13:00 - 03:00
Воскресенье13:00 - 03:00