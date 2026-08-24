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Zur Scharfen Ecke в Гамбурге

Zur Scharfen Ecke

О месте

Легендарная историческая гамбургская «Kneipe», расположенная в самом сердце района Санкт-Паули, всего в нескольких шагах от знаменитого полицейского участка Davidwache и скандально известной улицы Herbertstraße.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Davidstraße 1, 20359 Hamburg

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 03:00
Вторник15:00 - 03:00
Среда15:00 - 03:00
Четверг15:00 - 03:00
Пятница13:00 - 03:00
Суббота13:00 - 03:00
Воскресенье13:00 - 03:00
Контакты
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