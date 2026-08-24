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Katze в Гамбурге

Katze

О месте

Культовый и оживленный бар в знаменитом хипстерском районе Санкт-Паули. Он славится расслабленной атмосферой, потрясающими коктейлями, включая фирменные смузи-напитки, и демократичными ценами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными

Контакты

Schulterblatt 88, 20357 Altona
www.instagram.com/katze.hamburg

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 03:00
Вторник 12:00 - 03:00
Среда 12:00 - 03:00
Четверг 12:00 - 03:00
Пятница 12:00 - 03:00
Суббота 12:00 - 03:00
Воскресенье 12:00 - 03:00
Контакты
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