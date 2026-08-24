Katze в Гамбурге
О месте
Культовый и оживленный бар в знаменитом хипстерском районе Санкт-Паули. Он славится расслабленной атмосферой, потрясающими коктейлями, включая фирменные смузи-напитки, и демократичными ценами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
Schulterblatt 88, 20357 Altona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 03:00
Вторник 12:00 - 03:00
Среда 12:00 - 03:00
Четверг 12:00 - 03:00
Пятница 12:00 - 03:00
Суббота 12:00 - 03:00
Воскресенье 12:00 - 03:00