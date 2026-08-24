Dock 3 Beachclub в Гамбурге
О месте
Пляжный бар на крыше парковки у причалов Гамбурга с мягким песком, шезлонгами и отличными коктейлями. Отсюда открывается лучший панорамный вид на порт, реку Эльбу и проплывающие мимо гигантские корабли. Идеальное место в центре города, чтобы расслабиться в гамаке и встретить закат.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Bei den St. Pauli-Landungsbrücken, 20359 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье11:00 - 23:00