Dock 3 Beachclub в Гамбурге

О месте

Пляжный бар на крыше парковки у причалов Гамбурга с мягким песком, шезлонгами и отличными коктейлями. Отсюда открывается лучший панорамный вид на порт, реку Эльбу и проплывающие мимо гигантские корабли. Идеальное место в центре города, чтобы расслабиться в гамаке и встретить закат.