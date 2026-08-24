Zwick в Гамбурге
О месте
Сеть культовых рок-н-ролл баров, знаменитых своей живой музыкой, уникальным интерьером с гитарами и статусом «гостиной звезд».
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Контакты
Millerntorpl. 1, 20359 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 02:00
Вторник11:30 - 02:00
Среда11:30 - 02:00
Четверг11:30 - 02:00
Пятница11:30 - 04:00
Суббота11:30 - 04:00
Воскресенье11:30 - 02:00