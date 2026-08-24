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Zwick в Гамбурге

Zwick

О месте

Сеть культовых рок-н-ролл баров, знаменитых своей живой музыкой, уникальным интерьером с гитарами и статусом «гостиной звезд».

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Millerntorpl. 1, 20359 Hamburg
+494031792116
www.zwick4u.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 02:00
Вторник11:30 - 02:00
Среда11:30 - 02:00
Четверг11:30 - 02:00
Пятница11:30 - 04:00
Суббота11:30 - 04:00
Воскресенье11:30 - 02:00
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