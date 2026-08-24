Braugasthaus Altes Mädchen в Гамбурге
О месте
Популярный гастропаб и пивной ресторан в модном районе Шанценфиртель. Он знаменит огромным выбором крафтового пива от местной пивоварни Ratsherrn и отличной кухней, которая идеально сочетается с пенными напитками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Можно с животными
Контакты
Lagerstraße 28b, 20357 Altona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 22:00