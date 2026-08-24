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Braugasthaus Altes Mädchen в Гамбурге

Braugasthaus Altes Mädchen

О месте

Популярный гастропаб и пивной ресторан в модном районе Шанценфиртель. Он знаменит огромным выбором крафтового пива от местной пивоварни Ratsherrn и отличной кухней, которая идеально сочетается с пенными напитками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Можно с животными

Контакты

Lagerstraße 28b, 20357 Altona
+4940800077750
altes-maedchen.com/de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 22:00
Контакты
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