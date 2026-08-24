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Automuseum Prototyp в Гамбурге

Automuseum Prototyp

О месте

Музей, посвященный истории автоспорта, гоночным болидам и редким спорткарам. Машины находятся в идеальном рабочем состоянии, а каждый экспонат сопровождается детальной исторической справкой. Помимо авто, в музее воссоздана атмосфера мастерских и представлены исторические гоночные костюмы.

Контакты

Shanghaiallee 7, 20457 Hamburg
+494039996970
www.prototyp-hamburg.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
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