Automuseum Prototyp в Гамбурге
О месте
Музей, посвященный истории автоспорта, гоночным болидам и редким спорткарам. Машины находятся в идеальном рабочем состоянии, а каждый экспонат сопровождается детальной исторической справкой. Помимо авто, в музее воссоздана атмосфера мастерских и представлены исторические гоночные костюмы.
Контакты
Shanghaiallee 7, 20457 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00