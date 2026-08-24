Heimatjuwel в Гамбурге
О месте
Стильный и уютный ресторан, отмеченный звездой Мишлен и «Зеленой звездой» за экологичность. Здесь готовят креативную северогерманскую кухню с фокусом на растительные ингредиенты. Рыбу или мясо можно добавить к блюдам опционально. В меню используются только локальные, сезонные продукты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Stellinger Weg 47, 20255 Eimsbüttel
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 23:00
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 18:00 - 23:00
Суббота 18:00 - 23:30