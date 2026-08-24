Heimatjuwel в Гамбурге

О месте

Стильный и уютный ресторан, отмеченный звездой Мишлен и «Зеленой звездой» за экологичность. Здесь готовят креативную северогерманскую кухню с фокусом на растительные ингредиенты. Рыбу или мясо можно добавить к блюдам опционально. В меню используются только локальные, сезонные продукты.