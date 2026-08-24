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Heimatjuwel в Гамбурге

Heimatjuwel

О месте

Стильный и уютный ресторан, отмеченный звездой Мишлен и «Зеленой звездой» за экологичность. Здесь готовят креативную северогерманскую кухню с фокусом на растительные ингредиенты. Рыбу или мясо можно добавить к блюдам опционально. В меню используются только локальные, сезонные продукты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Stellinger Weg 47, 20255 Eimsbüttel
+494042106989
www.heimatjuwel.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 23:00
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 18:00 - 23:00
Суббота 18:00 - 23:30
Контакты
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