Zur Flottbeker Schmiede в Гамбурге
О месте
Самобытный португальский ресторан в Гамбурге, удостоенный престижной награды Bib Gourmand от гида Michelin за великолепное соотношение цены и качества.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Принимают карты
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Baron-Voght-Straße 79, 22609 Altona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 23:00
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 17:45 - 23:00
Суббота 17:45 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 21:00