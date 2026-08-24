Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Zur Flottbeker Schmiede в Гамбурге

Zur Flottbeker Schmiede

О месте

Самобытный португальский ресторан в Гамбурге, удостоенный престижной награды Bib Gourmand от гида Michelin за великолепное соотношение цены и качества.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Принимают карты
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Baron-Voght-Straße 79, 22609 Altona
+494020918236
www.zurflottbekerschmiede.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 23:00
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 17:45 - 23:00
Суббота 17:45 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 21:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM