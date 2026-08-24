Nil в Гамбурге
О месте
Изысканный ресторан современной европейской кухни с признанием гида Michelin. Пространство сочетает в себе непринужденную атмосферу Санкт-Паули и высокий уровень гастрономии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Neuer Pferdemarkt 5, 20359 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 23:00