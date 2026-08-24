Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Nil в Гамбурге

Nil

О месте

Изысканный ресторан современной европейской кухни с признанием гида Michelin. Пространство сочетает в себе непринужденную атмосферу Санкт-Паули и высокий уровень гастрономии.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Neuer Pferdemarkt 5, 20359 Hamburg
+49404397823
www.restaurant-nil.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM