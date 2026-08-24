Atlantic в Гамбурге

О месте

Легендарный ресторан высокой кухни, расположенный в культовом пятизвездочном отеле Hotel Atlantic Hamburg прямо на берегу озера Внешний Альстер. Заведение гармонично сочетает в себе ганзейские традиции, французскую гастрономию и современный подход к кулинарии, за что отмечено престижной звездой в MICHELIN Guide.