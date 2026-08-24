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Atlantic в Гамбурге

Atlantic

О месте

Легендарный ресторан высокой кухни, расположенный в культовом пятизвездочном отеле Hotel Atlantic Hamburg прямо на берегу озера Внешний Альстер. Заведение гармонично сочетает в себе ганзейские традиции, французскую гастрономию и современный подход к кулинарии, за что отмечено престижной звездой в MICHELIN Guide.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Тихая обстановка

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 23:00
Среда18:30 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Пятница18:30 - 23:00
Суббота18:30 - 23:00
Контакты
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