Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Table Kevin Fehling в Гамбурге

The Table Kevin Fehling

О месте

Легендарный ресторан высокой кухни в Гамбурге, отмеченный 3 звездами Мишлен. Его уникальная концепция заключается в извилистом деревянном столе на 20 персон, который позволяет каждому гостю наблюдать за открытой кухней и работой шеф-повара.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Shanghaiallee 15, 20457 Hamburg
+494022867422
thetable-hamburg.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 00:00
Среда 19:00 - 00:00
Четверг 19:00 - 00:00
Пятница 19:00 - 00:00
Суббота 19:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM