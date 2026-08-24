The Table Kevin Fehling в Гамбурге

О месте

Легендарный ресторан высокой кухни в Гамбурге, отмеченный 3 звездами Мишлен. Его уникальная концепция заключается в извилистом деревянном столе на 20 персон, который позволяет каждому гостю наблюдать за открытой кухней и работой шеф-повара.