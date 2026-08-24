The Table Kevin Fehling в Гамбурге
О месте
Легендарный ресторан высокой кухни в Гамбурге, отмеченный 3 звездами Мишлен. Его уникальная концепция заключается в извилистом деревянном столе на 20 персон, который позволяет каждому гостю наблюдать за открытой кухней и работой шеф-повара.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Shanghaiallee 15, 20457 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 00:00
Среда 19:00 - 00:00
Четверг 19:00 - 00:00
Пятница 19:00 - 00:00
Суббота 19:00 - 00:00