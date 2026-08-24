HYGGE Brasserie & Bar в Гамбурге
О месте
Популярный ресторан современной региональной кухни в Гамбурге, сочетающий немецкие традиции и датский стиль «хюгге». Заведение расположено в отреставрированном здании исторической фермы с интерьером из старого дерева и камином, предлагая отличный выбор блюд, вин и коктейлей.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Контакты
Baron-Voght-Straße 179, 22607 Altona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 23:30
Вторник 16:00 - 23:30
Среда 16:00 - 23:30
Четверг 16:00 - 23:30
Пятница 16:00 - 23:30
Суббота 16:00 - 23:30
Воскресенье 16:00 - 23:30