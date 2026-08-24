HYGGE Brasserie & Bar в Гамбурге

О месте

Популярный ресторан современной региональной кухни в Гамбурге, сочетающий немецкие традиции и датский стиль «хюгге». Заведение расположено в отреставрированном здании исторической фермы с интерьером из старого дерева и камином, предлагая отличный выбор блюд, вин и коктейлей.