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Landhaus Scherrer в Гамбурге

Landhaus Scherrer

О месте

Знаменитый мишленовский ресторан высокой кухни в Гамбурге, известный авторскими северонемецкими блюдами, фирменной хрустящей уткой и винной картой из 10 000 бутылок.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Elbchaussee 130, 22763 Altona
+4915792352009
www.landhausscherrer.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 00:00
Вторник00:00 - 00:00
Среда00:00 - 00:00
Четверг00:00 - 00:00
Пятница00:00 - 00:00
Суббота00:00 - 00:00
Контакты
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