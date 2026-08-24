Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Zeik в Гамбурге

Zeik

О месте

Известный ресторан современной, отмеченной звездой Мишлен кухни, расположенный в самом сердце района Винтерхуде в Гамбурге. Заведение под руководством шеф-повара Маурицио Остера славится новаторским подходом к северогерманским ингредиентам, отдавая предпочтение сезонным и растительным блюдам.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Sierichstraße 112, 22299 Hamburg-Nord
+494046653531
www.zeik.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:30 - 22:00
Среда 18:30 - 22:00
Четверг 18:30 - 22:00
Пятница 18:30 - 22:00
Суббота 18:30 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM