Houston Watch Co в Houston
О месте
Уютный исторический коктейль-бар. Заведение находится в здании бывшего офиса железной дороги 1910 года постройки, где раньше проверяли и настраивали часы для железнодорожников.16:39
Особенности
Посадочные места
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
913 Franklin St, Houston, TX 77002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 16:00 - 02:00
Среда 16:00 - 02:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота 16:00 - 02:00
Воскресенье 15:00 - 22:00