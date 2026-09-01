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Houston Watch Co в Houston

Houston Watch Co

О месте

Уютный исторический коктейль-бар. Заведение находится в здании бывшего офиса железной дороги 1910 года постройки, где раньше проверяли и настраивали часы для железнодорожников.16:39

Особенности

Посадочные места
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

913 Franklin St, Houston, TX 77002
www.houstonwatchcompany.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 16:00 - 02:00
Среда 16:00 - 02:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота 16:00 - 02:00
Воскресенье 15:00 - 22:00
Контакты
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