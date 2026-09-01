Caché Cocktail Bar and Restaurant в Houston
О месте
Элегантный и уютный коктейльный бар и ресторан с французскими мотивами. Заведение ориентировано на спокойный отдых, авторские напитки и изысканную комфортную еду.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
5160 Hidalgo St, Houston, TX 77056
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 23:00
Вторник 16:00 - 23:00
Среда 16:00 - 23:00
Четверг 16:00 - 23:00
Пятница 16:00 - 23:00
Суббота 16:00 - 23:00
Воскресенье 16:00 - 23:00