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Caché Cocktail Bar and Restaurant в Houston

Caché Cocktail Bar and Restaurant

О месте

Элегантный и уютный коктейльный бар и ресторан с французскими мотивами. Заведение ориентировано на спокойный отдых, авторские напитки и изысканную комфортную еду.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

5160 Hidalgo St, Houston, TX 77056
+17133954495
www.hotelvespergalleria.com/cache-cocktail-bar

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 23:00
Вторник 16:00 - 23:00
Среда 16:00 - 23:00
Четверг 16:00 - 23:00
Пятница 16:00 - 23:00
Суббота 16:00 - 23:00
Воскресенье 16:00 - 23:00
Контакты
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