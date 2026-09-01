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Biggio's в Houston

Biggio's

О месте

Популярный двухэтажный спортивный бар и ресторан премиум-класса. Заведение создано в партнерстве с легендой бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос» Крейгом Биггио и предлагает более 30 экранов для просмотра матчей.16:39

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

1777 Walker St, Houston, TX 77010
+17135018604
www.biggioshouston.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 00:00
Вторник 11:00 - 00:00
Среда 11:00 - 00:00
Четверг 11:00 - 00:00
Пятница 11:00 - 01:00
Суббота 11:00 - 01:00
Воскресенье 11:00 - 00:00
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