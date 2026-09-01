The Continental Club в Houston
О месте
Культовый клуб живой музыки, открытый в 2000 году как филиал знаменитого заведения из Остина. Здесь выступают рок-, рокабилли-, соул- и рутс-группы, а также проходят танцевальные вечера в уникальной винтажной атмосфере.16:39
Особенности
Посадочные места
Наличные
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
3714 Main St, Houston, TX 77002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 16:00 - 00:00
Среда 16:00 - 00:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота 16:00 - 02:00