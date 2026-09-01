The Continental Club в Houston

О месте

Культовый клуб живой музыки, открытый в 2000 году как филиал знаменитого заведения из Остина. Здесь выступают рок-, рокабилли-, соул- и рутс-группы, а также проходят танцевальные вечера в уникальной винтажной атмосфере.16:39