Catbirds в Houston
О месте
Культовый и атмосферный коктейль-бар, работающий с 1995 года. Заведение известно своей непринужденной обстановкой в стиле ретро, джазовым саундтреком и крепкими напитками по доступным ценам.16:39
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Можно с животными
Парковка
Контакты
1336 Westheimer Rd Ste c, Houston, TX 77006
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:30 - 02:00
Вторник15:30 - 02:00
Среда15:30 - 02:00
Четверг15:30 - 02:00
Пятница15:30 - 02:00
Суббота15:30 - 02:00
Воскресенье15:30 - 02:00