Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Musaafer в Houston

Musaafer

О месте

Роскошный двухэтажный ресторан индийской высокой кухни, отмеченный престижной звездой Мишлен. Название переводится как «путешественник»: концепция заведения отражает гастрономическое путешествие по разным регионам Индии в современном и элегантном исполнении.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Suite C-3500, 5115 Westheimer Rd, Houston, TX 77056
+17132428087
www.musaaferhouston.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 22:00
Вторник 17:00 - 22:00
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 17:00 - 22:00
Пятница 12:00 - 23:00
Суббота 12:00 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM