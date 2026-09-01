Musaafer в Houston
О месте
Роскошный двухэтажный ресторан индийской высокой кухни, отмеченный престижной звездой Мишлен. Название переводится как «путешественник»: концепция заведения отражает гастрономическое путешествие по разным регионам Индии в современном и элегантном исполнении.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Suite C-3500, 5115 Westheimer Rd, Houston, TX 77056
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 22:00
Вторник 17:00 - 22:00
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 17:00 - 22:00
Пятница 12:00 - 23:00
Суббота 12:00 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 22:00