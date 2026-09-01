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BCN Taste & Tradition в Houston

BCN Taste & Tradition

О месте

Знаменитый испанский ресторан высокой кухни. Он находится в уютном отреставрированном здании белого бунгало 1920-х годов и обладает престижной звездой гида Мишлен.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

4210 Roseland St, Houston, TX 77006
+18328343411
bcnhouston.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 20:30
Вторник 17:00 - 20:30
Среда 17:00 - 20:30
Четверг 17:00 - 20:30
Пятница 17:00 - 21:30
Суббота 11:30 - 21:30
Контакты
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