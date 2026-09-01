Tatemó в Houston
О месте
Знаменитый мексиканский ресторан, основанный в 2020 году шеф-поваром Эммануэлем Чавесом и совладелицей Меган Мол. Заведение специализируется на блюдах из редких сортов реликвийной кукурузы, которую обрабатывают методом никстамализации, и предлагает изысканное дегустационное меню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
4740 Dacoma St Ste F, Houston, TX 77092
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 18:00 - 23:00
Суббота 18:00 - 23:00