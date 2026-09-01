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Tatemó в Houston

Tatemó

О месте

Знаменитый мексиканский ресторан, основанный в 2020 году шеф-поваром Эммануэлем Чавесом и совладелицей Меган Мол. Заведение специализируется на блюдах из редких сортов реликвийной кукурузы, которую обрабатывают методом никстамализации, и предлагает изысканное дегустационное меню.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

4740 Dacoma St Ste F, Houston, TX 77092
www.tatemohtx.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:00 - 23:00
Четверг 18:00 - 23:00
Пятница 18:00 - 23:00
Суббота 18:00 - 23:00
Контакты
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