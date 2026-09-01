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Josephine’s Gulf Coast Tradition в Houston

Josephine’s Gulf Coast Tradition

О месте

Популярный ресторан южной кухни и морепродуктов, отмеченный в гиде Мишлен. Заведение шеф-повара Лукаса МакКинни названо в честь его прабабушки и специализируется на дарах Мексиканского залива.16:38

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

318 Gray St, Houston, TX 77002
+17135278988
josephinesgulfcoasttradition.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 22:00
Вторник 11:00 - 22:00
Среда 11:00 - 22:00
Четверг 11:00 - 22:00
Пятница 11:00 - 23:00
Суббота 11:00 - 23:00
Воскресенье 11:00 - 22:00
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