Josephine’s Gulf Coast Tradition в Houston
О месте
Популярный ресторан южной кухни и морепродуктов, отмеченный в гиде Мишлен. Заведение шеф-повара Лукаса МакКинни названо в честь его прабабушки и специализируется на дарах Мексиканского залива.16:38
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
318 Gray St, Houston, TX 77002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 22:00
Вторник 11:00 - 22:00
Среда 11:00 - 22:00
Четверг 11:00 - 22:00
Пятница 11:00 - 23:00
Суббота 11:00 - 23:00
Воскресенье 11:00 - 22:00